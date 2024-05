Cleverly wyjaśnił, że działania te podjęto w reakcji na "lekkomyślne i niebezpieczne działania rządu rosyjskiego w całej Europie".

Mogę powiedzieć Izbie Gmin, że wydalimy rosyjskiego attache obrony, który jest niezadeklarowanym oficerem wywiadu wojskowego. Pozbawimy statusu obiektu dyplomatycznego kilka nieruchomości należących do Rosji w Wielkiej Brytanii, które naszym zdaniem były wykorzystywane do celów wywiadowczych, w tym Seacocks House, nieruchomość należącą do Rosji w Sussex oraz (budynek) sekcji handlu i obrony w Highgate - powiedział Cleverly.

Nakładamy też nowe ograniczenia na rosyjskie wizy dyplomatyczne, w tym ograniczenie czasu, jaki rosyjscy dyplomaci mogą spędzić w Wielkiej Brytanii - dodał.

"Jasne przesłanie"

Brytyjski minister wezwał Rosję do zakończenia wojny na Ukrainie. - Nasze przesłanie do Rosji jest jasne: zakończcie tę nielegalną wojnę. Wycofajcie swoje wojska z Ukrainy. Zaprzestańcie tej wrogiej działalności - powiedział.

Rosja udzieli "odpowiedniej odpowiedzi" na decyzję Wielkiej Brytanii - oświadczyła rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa, cytowana przez agencję RIA Nowosti.