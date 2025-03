"Prawicowo-nacjonalistycznej partii PiS nie idzie zbyt dobrze" – pisze Viktoria Grossmann na łamach "Sueddeutsche Zeitung". Dziennikarka zwraca uwagę na problemy partii, w tym:

wezwania członków PiS przed sądy i komisje śledcze,

przed sądy i komisje śledcze, zarzuty dotyczące sprzeniewierzenia funduszy państwowych,

spadające poparcie dla kandydata popieranego przez PiS na prezydenta Karola Nawrockiego.

W opinii autorki "SZ", obecna kampania wyborcza PiS jest chaotyczna, a jej kandydat traci poparcie na rzecz Sławomira Mentzena.

Mentzen zagrożeniem dla PiS, ale niekoniecznie dla Tuska

Grossmann zauważa, że Sławomir Mentzen, określany mianem "gwiazdy TikToka", jest szczególnie popularny wśród młodych wyborców, ale celuje także w elektorat PiS, obiecując m.in. zniesienie podatku od emerytur. Może to być poważny problem dla PiS, ale dla obozu Donalda Tuska może to oznaczać osłabienie głównego rywala Rafała Trzaskowskiego. "Dla partii Tuska popularność prawicowego ekstremisty nie musi być złą wiadomością" – podkreśla dziennikarka.

Wpadki Nawrockiego i kontrowersje wokół PiS

Zdaniem Grossmann kandydat PiS Karol Nawrocki "wpada z jednej kompromitacji w drugą". Wymienia jego kontrowersyjne decyzje, w tym:

napisanie pod pseudonimem książki o polskim gangsterze,

udział w programie telewizyjnym, gdzie przebrany i ze zniekształconym głosem chwalił samego siebie.

PiS i Ukraina – zmiana narracji

Grossmann wskazuje, że PiS wykazuje "zdezorientowanie" w stosunku do Ukrainy. Partia wielokrotnie przedstawiała się jako sojusznik Kijowa, ale teraz niektórzy politycy oskarżają prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o niewdzięczność. Lider partii Jarosław Kaczyński powstrzymuje się od podobnych oskarżeń, co może sugerować brak spójnej strategii w tej kwestii.

W tych kwestiach kandydaci na prezydenta są zgodni

Grossmann zwraca uwagę, że pomimo politycznych podziałów, wszyscy główni kandydaci zgadzają się w kilku istotnych sprawach:

sprzeciw wobec Zielonego Ładu,

negatywne stanowisko wobec kompromisu azylowego UE,

konieczność wzmacniania armii.

Kaczyński o Tusku: Antypolski zdrajca ojczyzny

Autorka artykułu zwraca też uwagę na narrację PiS wobec Donalda Tuska. Jarosław Kaczyński oskarża premiera o chęć budowania europejskiego superpaństwa pod przywództwem Niemiec i przedstawia go jako "antypolskiego zdrajcę ojczyzny". Zdaniem Grossmann to stały element kampanii PiS, ale najbliższe tygodnie pokażą, czy ta strategia nadal przyciąga wyborców. "To znana śpiewka PiS-u. Najbliższe tygodnie pokażą, ilu ludzi nadal chce jej słuchać" – podsumowuje Grossmann.

Kto wejdzie do drugiej tury?

Grossmann zastanawia się, kto zmierzy się w drugiej turze z przodującym w sondażach Rafałem Trzaskowskim. Według niej kluczowe pytanie brzmi: czy będzie to Sławomir Mentzen, czy Karol Nawrocki? W obu przypadkach partia Tuska może skorzystać na podziale prawicowych głosów.