W czwartek w kwaterze głównej Sojuszu Północnoatlantyckiego w Brukseli odbyło się posiedzenie szefów sztabów państw NATO.Rosja zwiększa swój potencjał przemysłowy w sektorze obronnym szybciej niż Europa i USA - powiedział podczas czwartkowej konferencji prasowej Rob Bauer, przewodniczący Komitetu Wojskowego NATO.

Rosjanie nie dysponują odpowiednimi siłami, by dokonać strategicznego przełomu. Co więcej, nie posiadają umiejętności i możliwości, by działać na taką skalę, by spróbować dokonania jakiegokolwiek przełamania na strategicznym poziomie - dodał na konferencji prasowej głównodowodzący połączonych sił NATO w Europie generał Christopher Cavoli.

Wojna w Ukrainie: Możliwe negocjacje pokojowe?

Rob Bauer został zapytany podczas konferencji, czy ostatnie działania rosyjskie spowodują, że Kijów zdecyduje się na negocjacje pokojowe. Sytuacja nie zmieniła się na tyle, by władze Ukrainy chciały zasiąść do negocjacji - powiedział stanowczo.

Dodał, że armia rosyjska że zaczęła używać środków walki elektronicznej, poprawiła logistykę i rozwija zdolności przemysłowe szybciej niż Europa i USA. Według niego Kreml ma poważny problem ze szkoleniem żołnierzy, ponieważ duża część kadry oficerskiej i podoficerskiej, która powinna się tym zajmować, zginęła na Ukrainie.

Putin o wydatkach na zbrojenia

Całkowite wydatki Rosji na obronę i bezpieczeństwo mogą osiągnąć w tym roku 8,7 proc. produktu krajowego brutto lub więcej – powiedział w środę Władimir Putin - donosi Reuters. Rosyjski przywódca miał stwierdzić, że "pieniądze powinny być wykorzystywane ostrożnie i skutecznie".

Z pewnością nie jest to 13 proc., jak miało to miejsce w Związku Radzieckim, ale nadal jest to solidna kwota. To duży zasób i musimy go wykorzystywać bardzo ostrożnie i efektywnie– stwierdził przywódca Rosji. Dodał, że "relacja 'armaty' do 'masła' powinna być organicznie zintegrowana z ogólną strategią rozwoju państwa rosyjskiego.