W wywiadzie amerykański historyk tłumaczy swoje zainteresowanie Ukrainą i wierzy, że może pomóc Ukraińcom dzięki swojej historycznej wizji. To, czy dojdzie do jeszcze większej wojny, zależy od tego, czy Ukraina wygra. Jeśli tak, to nie sądzę, by było więcej wojen tego typu - mówi.

"Zachód musi dać Kijowowi wszystko, czego potrzebuje"

Według badacza, dążenie Ukrainy do powrotu wszystkich swoich terytoriów jest rzeczą normalną, jednak w obecnych warunkach ich odzyskanie jest niemożliwe. Zdaniem Snydera, Zachód musi dać Kijowowi wszystko, czego ten kraj potrzebuje, a Ukraina musi się znaleźć w NATO. Bardzo ważne jest, by posłuchać tego, co powiedział w Kijowie Anthony Blinken: że droga Ukrainy prowadzi do NATO. Nie mówił on jednak, że zostaniecie przyjęci w ciągu dwóch miesięcy - mówił, nawiązując do zbliżającego się szczytu NATO w Waszyngtonie.

"Jeśli wygra Trump, Ameryka zniknie"

Amerykański historyk bardzo negatywnie patrzy na możliwe zwycięstwo Donalda Trumpa w nadchodzących wyborach prezydenckich w USA. Najprostsza rzecz: jeśli wygra Trump, Ameryka po prostu zniknie. Zobaczycie nas robiących takie rzeczy jak Tbilisi w Kansas City, Majdan w Austin w Teksasie. Nie będziemy mieli żadnej polityki zagranicznej, przez długi czas będziemy mieli chaos. Aspiracje Trumpa są czymś, czego duża część amerykańskiego społeczeństwa nie będzie tolerować. Jeśli wygra, będzie próbował robić dziwne rzeczy. I w tym przypadku prawie nie ma znaczenia, co myśli o Ukrainie. Znikniemy z ekranów. Europa będzie musiała przejąć inicjatywę - powiedział.

"Nie może być mostu w Cieśninie Kerczeńskiej"

W wywiadzie Snyder odniósł się także do zbliżających się wyborów do Parlamentu Europejskiego w kontekście Ukrainy i tego, czego potrzebuje Kijów dla zakończenia wojny.

Przede wszystkim musimy być cierpliwi. Ukraina nie wygra w tym roku i Rosja nie wygra w tym roku. Nikt nie wygra w tym roku. Po drugie, logistyka. To jest to, w czym Ukraińcy mieli rację: że wojny wygrywa się zasadniczo dzięki logistyce. Dlatego nie może być mostu w Cieśninie Kerczeńskiej. Ukraińcy powinni być w stanie zniszczyć rosyjską logistykę w promieniu 100, 200 kilometrów od własnych granic. I po trzecie, musimy mieć nadzieję, że rosyjski system polityczny się zmieni, że zostanie pokonany – co nie oznacza, że Ukraińcy fizycznie wypędzą każdego rosyjskiego żołnierza - mówił amerykański historyk.

