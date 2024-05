Piekarnia w Sydney, która przygotowała tort z wizerunkiem terrorysty Hamasu i flagami Palestyny dla czterolatka wywoała ogromne oburzenie.

Skandaliczne wypieki

Tort, na którym widniał wizerunek Abu Ubaidy, propagandysty zbrojnego skrzydła Hamasu, został wykonany przez firmę o nazwie Oven Bakery by Fufu - podaje brytyjski dziennik The Telegraph.

Piekarnia zamieściła zdjęcia swojego dzieła w mediach społecznościowych, ale potem je usunęła. Wyłączyła też swoje strony na Facebooku i Instagramie.

Chris Minns, premier stanu Nowa Południowa Walia, nazwał obrazy, które zdobiły tort, "przerażającymi".

Atak Hamsu 7 październik

Po ataku Hamasu 7 października, kiedy grupa dokonała masakry około 1200 osób i wzięła kolejne 240 jako zakładników, Abu Ubaidy pojawił się w filmach propagandowych, z twarzą zakrytą czerwoną chustą Kefiją.

Kiedy Izraelczycy rozpoczęli swoje ataki w Gazie, zagroził egzekucją zakładnika za każdym razem, kiedy dom w Gazie był bombardowany bez ostrzeżenia.

Policja prowadzi śledztwo

Australijska Federalna Policja prowadzi śledztwo w sprawie piekarni, która znajduje się w zachodnim Sydney.

Jeśli to jest to, co dzieje się w niektórych domach w Sydney, powinniśmy przygotować się na pokolenie gwałtownych ekstremistów. Rodzice i piekarz, którzy uważali, że jest dopuszczalne gloryfikowanie zakazanych terrorystów, powinni się wstydzić. Władze powinny być świadome tego incydentu - podano.