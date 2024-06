Jak czytamy w "The Moscow Times", pojawiły się spekulacje, że władze mogą wykorzystać tę nazwę jako pretekst do szerszego ścigania karnego działaczy antywojennych. Orzeczenie oznacza bowiem, że każdy ścigany za powiązania z niejasno zdefiniowaną organizacją może zostać skazany na karę pozbawienia wolności do sześciu lat.

Rosyjski resort sprawiedliwości określił grupę "antyrosyjskich separatystów" jako "międzynarodowy ruch społeczny mający na celu zniszczenie wielonarodowej jedności i integralności terytorialnej Rosji".

"Nie tylko zgadujemy…"

Mediazona poinformowała, że jej dziennikarz poprosił urzędnika ministerstwa przed przesłuchaniem o wypowiedzenie się w tej sprawie, czy "mają jakieś domysły" na temat tego, co stanowi "antyrosyjski ruch separatystyczny". - Nie tylko zgadujemy, wiemy - odrzekł niewymieniony z nazwiska urzędnik, nie komentując tego dalej.

Decyzja rosyjskiego Sądu Najwyższego zapadła w piątek podczas rozprawy za zamkniętymi drzwiami.