"Rosja może dostarczać broń każdemu wrogowi USA, tak samo jak Waszyngton robi to z Ukrainą" - stwierdził wiceprzewodniczący rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa Dmitrij Miedwiediew. Był to komentarz do słów Władimira Putina, który na marginesie Międzynarodowego Forum Ekonomicznego w Petersburgu zapowiedział, że "jedną z możliwych opcji jest dostarczanie broni do regionów, z których można by przeprowadzić bolesne uderzenia" na zachodnie obiekty.