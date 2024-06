Ponad 40 osób zginęło, gdy w Zatoce Adeńskiej wywróciła się łódź płynąca z Półwyspu Somalijskiego do Jemenu; trwają poszukiwania ponad 100 ludzi - poinformowały we wtorek władze jemeńskie. Na pokładzie znajdowali się migranci, głównie z Etiopii, którzy usiłowali dotrzeć do państw Zatoki Perskiej.