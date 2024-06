Jak dodał szef państwa, rosyjskie wojska wykorzystały bomby przeciwko ukraińskim miastom i miejscowościom, przeciwko ludziom, "przeciwko wszystkiemu, co zapewnia normalne życie".

"Ukraina potrzebuje sił i środków, by niszczyć nośniki tych bomb, w tym rosyjskie lotnictwo bojowe, tam, gdzie ono jest. Potrzebny jest ten krok" - napisał w mediach społecznościowych Zełenski. (https://t.me/V_Zelenskiy_official/10966)

"Przeprowadzanie uderzeń na dużych odległościach i nowoczesna obrona powietrzna to podstawa, by zatrzymać codzienny rosyjski terror. Dziękuję wszystkim partnerom, którzy to rozumieją" - dodał prezydent.