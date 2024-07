Ważna deklaracja Holandii. Ukraina otrzyma samoloty F-16

Szefowie obu resortów przyjechali do Kijowa w sobotę, ale informacja ta została upubliczniona dopiero w niedzielę, podkreślił portal RWE. Veldkamp, zapowiadając dostawy samolotów, nie podał konkretnej daty, nie uczynił tego również powołujący się na względy bezpieczeństwa Brekelmans.

Holandia obiecała Ukrainie przekazanie 24 samolotów bojowych. Łącznie z Belgią, Danią i Norwegią mają dostarczyć Kijowowi ponad 60 maszyn, przypomniał portal.

Holandia jest kluczowym sojusznikiem Ukrainy od czasu rosyjskiej inwazji, jednak po zwycięstwie skrajnej prawicy w wyborach pojawiły się wątpliwości co do kierunku, jaki obierze na przyszłość nowy rząd. - Moje przesłanie do wszystkich członków ukraińskiego rządu jest takie, że Holandia stoi po stronie Ukrainy i będzie nadal ją wspierać pod względem politycznym, wojskowym, finansowym i moralnym – powiedział Veldkamp agencji Reutera. Brekelmans oświadczył zaś, że "wsparcie (Hagi) dla Ukrainy jest niezachwiane i nie ulega wątpliwości".

Apele Zełenskiego. "Pilna potrzeba" Ukrainy

Holandia ma wkrótce dostarczyć także trzy wyrzutnie i jeden system radarowy, powiedział Brekelmans, dodając, że prowadzi także rozmowy z innymi partnerami, aby wspólnie z nimi przekazać Kijowowi dodatkowy amerykański system obrony powietrznej Patriot. Dodał, że rozmowy na ten temat będą kontynuowane podczas szczytu NATO w Waszyngtonie.

Veldkamp zadeklarował także wsparcie finansowe i stwierdził, że Holandia przekaże Ukrainie mobilne laboratorium kryminalistyczne do użytku na obszarach pierwszej linii frontu. - Pomoże to oddać sprawiedliwość, wielu zabitym Ukraińcom, których ciała wracają z frontu – powiedział. - Ułatwi to również dochodzenia w sprawie osób zaginionych i wesprze zbiorowe wysiłki na rzecz sprowadzenia z Rosji deportowanych dzieci by zwrócić je ich rodzinom – dodał.

Prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział w piątek, że chce przed końcem lata podwoić zdolności obrony przeciwlotniczej. Kijów wielokrotnie podkreślał, że pilnie potrzebuje nowoczesnych samolotów odrzutowych, które umożliwią mu zdobycie przewagi powietrznej w obliczu rosyjskich ataków powietrznych i systemów Patriot, które wzmocniłyby ochronę ukraińskiej infrastruktury atakowanego kraju.