Zwracając się do tysięcy wiernych przybyłych w południe na plac Świętego Piotra, papież mówił o "czarnym rynku zbrojeń".

Papież Franciszek apeluje: Dosyć kolonizowania narodów bronią

Dosyć kolonizowania narodów przy pomocy broni. Działajmy na rzecz rozbrojenia, walczmy z głodem, z chorobami, pracą nieletnich - oświadczyół. "I módlmy się, proszę, o pokój na całym świecie; o pokój na umęczonej Ukrainie, w Strefie Gazy, w Izraelu, Birmie, w Kiwu Północnym" w Demokratycznej Republice Konga - wezwał Franciszek.

W rozważaniach przed Aniołem Pańskimpapież nawiązał do obchodzonej w czwartek uroczystości świętego Szczepana, pierwszego męczennika. Niestety także dzisiaj w różnych częściach świata jest wielu mężczyzn i kobiet prześladowanych, czasem zabijanych, z powodu Ewangelii - powiedział.

Chrześcijanie giną "nie z powodu słabości czy po to, by bronić ideologii", ale by sprawić, aby "wszyscy uczestniczyli w darze zbawienia" - podkreślił papież, dodając, że modlą się oni za swoich zabójców.

Franciszek mówił też o rozpoczętym w środę żydowskim Święcie Świateł - Chanuce. Obchodzą je przez osiem dni nasi bracia i siostry żydzi na świecie, którym składam życzenia pokoju i braterstwa - powiedział.

Zauważył, że wielu wiernych przeszło już przez Drzwi Święte bazyliki watykańskiej, których otwarcie w wigilijny wieczór zainaugurowało Rok Święty. Dodał, że w czwartek rano otworzył Drzwi Święte w rzymskim więzieniu Rebibbia. Nazwał je "katedrą bólu i nadziei".

Wyjaśnił następnie, że jedną z cech Jubileuszu w Kościele jest umorzenie długów. Zachęcił do poparcia kampanii na rzecz umorzenia zadłużenia najuboższych państw i promowania rozwoju.

Podziękował za życzenia, jakie otrzymał w ostatnim czasie od rodzin, parafii i różnych stowarzyszeń.

