Prezydent Francji Emmanuel Macron oświadczył w środę, że "Sekwana nadaje się do kąpieli", co oznacza, że osiągnięto w ciągu czterech lat to, "co było niemożliwe od stu lat". Macron skomentował w ten sposób fakt, że podczas konkurencji triathlonu pływania kobiet odbyło się na Sekwanie.