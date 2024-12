Historyczne wotum nieufności

W środę, 331 posłów reprezentujących lewicę i skrajną prawicę zagłosowało za odwołaniem rządu Barniera. Liczba głosów znacznie przekroczyła wymaganą większość 289 głosów. Decyzja ta oznacza konieczność powołania nowego premiera przez prezydenta Emmanuela Macrona.

Kryzys polityczny – trudności z utworzeniem nowego gabinet

Przed prezydentem Macronem stoi trudne wyzwanie. Żadna partia w parlamencie nie posiada wystarczającej liczby mandatów ani stabilnych sojuszników, by zapewnić przyszłemu rządowi większość. Brak poparcia może doprowadzić do powtórzenia sytuacji i kolejnego wotum nieufności wobec nowego gabinetu. Upadek rządu Barniera pokazuje rosnące napięcia w francuskim systemie politycznym. To wydarzenie, pierwsze od sześciu dekad, podkreśla potrzebę budowania stabilnych koalicji w obliczu głębokich podziałów w parlamencie.

Przełom w polityce francuskiej

