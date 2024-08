W Ankarze odbyła się w czwartek największa od czasów zimnej wojny wymiana więźniów w Rosji i krajach Zachodu - podkreślają międzynarodowe agencje. Jak poinformował turecki serwis Anatolia, operacja objęła 24 osób z więzień w siedmiu krajach, w tym w Polsce, oraz dwoje dzieci.

Uwolnieni obywatele USA wrócili do kraju

Samolot z obywatelami USA, którzy zostali uwolnieni wylądował w czwartek ok. godz. 23:45 czasu lokalnego (w piątek ok. godz. 5:45 czasu polskiego) na lotnisku w bazie Andrews w stanie Maryland. Gdy pojawili się na płycie lotniska zostali powitani gromkimi brawami. Trójka uwolnionych obywateli USA to Evan Gershkovich, Paul Whelan i Alsu Kurmashev.

CNN informuje, że na miejscu poza Joe Bidenem i Kamalą Harris, obecne były także rodziny uwolnionych oraz dziennikarze "Wall Street Journal", którzy chcieli powitać swojego uwolnionego kolegę. Evan Gerschakovich to dziennikarz skazany w Rosji na 16 lat więzienia za rzekome szpiegostwo.

Tymi słowami powitał ich Joe Biden

Gershkovich to pierwszy od czasów zimnej wojny amerykański dziennikarz skazany w Rosji za szpiegostwo. Sam reporter, redakcja "WSJ" oraz władze USA twierdzą, że jest niewinny i wykonywał normalne obowiązki zawodowe jako korespondent formalnie akredytowany przez rosyjskie MSZ.

Joe Biden przywitał całą trójkę słowami "Witajcie w domu".

"Po niewyobrażalnym cierpieniu i niepewności Amerykanie przetrzymywani w Rosji są bezpieczni, wolni i mogą teraz rozpocząć drogę powrotną w ramiona swoich rodzin" - tak brzmiał jego wcześniej zamieszczony w mediach społecznościowych wpis.