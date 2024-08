Co najmniej kilku żołnierzy zostało rannych w wyniku ataku rakietowego na bazę amerykańskich sił lotniczych Ain al-Asad w prowincji Anbar na zachodzie Iraku. Na razie nikt nie przyznał się do ataku, jednak ministrowie obrony USA i Izraela zgodzili się, że zdarzenie prowadzi do wzrostu napięcia na Bliskim Wschodzie.