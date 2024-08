Amerykańska agencja kosmiczna poinformowała, że termin ten będzie wiążący, jeśli powrót statkiem Starliner na Ziemię będzie niósł niebezpieczeństwo dla astronautów.

Problemy techniczne podczas misji

Barry "Butch" Wilmore - dowódca misji - i Sunita "Suni" Williams dotarli do stacji kosmicznej 6 czerwca. Podczas ich lotu na ISS doszło do wycieku helu, a awarii uległo pięć z 28 silników. Tuż przed dokowaniem kapsuły astronautom udało się uruchomić dwa z nich. Amerykanie mieli przybywać na stacji przez siedem dni.

Przedłużony pobyt na ISS

Przed lotem NASA informowała, że Starliner może pozostać zadokowany do ISS maksymalnie przez 45 dni. Para amerykańskich astronautów przebywa obecnie na stacji już 62 dni.

Lot Butcha i Suni jest pierwszym lotem testowym Boeinga z załogą na pokładzie. Był on dwukrotnie odwoływany. SpaceX przewozi astronautów od 2020 r.

Czym jest Starliner?

Jest to statek kosmiczny częściowo wielokrotnego użytku, który został zaprojektowany do załogowych lotów kosmicznych na pokład Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) i innych celów w niskiej orbicie okołoziemskiej. Jest produkowany przez Boeinga, a NASA jest głównym klientem. Starliner może pomieścić maksymalnie do siedmiu astronautów i pozostać zadokowany do ISS przez maksymalnie siedem miesięcy.