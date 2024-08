Europosłowie włoskiej centrolewicowej Partii Demokratycznej zwrócili się do szefa unijnej dyplomacji Josepa Borrella z pytaniem, jakie działania zostaną podjęte, by "nie dopuścić do łamania praw człowieka w odniesieniu do migrantów na granicy między Polską i Białorusią". Polska wcześniej została oskarżona o "nieludzkie zarządzanie kryzysem migracyjnym".