Zgodnie z nowym prawem, pracownicy mogą nie odpowiadać na wiadomości od pracodawców po godzinach pracy, o ile ich odmowa nie zostanie uznana za nieracjonalną.

Ochrona pracowników przed nadmiernym obciążeniem

Jest to krok w kierunku poprawy równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Jednak, co ważne nowe prawo nie zabrania pracodawcom kontaktowania się z pracownikami po godzinach. Kluczowe jest jednak to, że pracownik ma prawo nie odpowiadać na takie komunikaty.

Jak działa nowe prawo?

W razie sporu między pracownikiem a pracodawcą, obie strony powinny próbować rozwiązać problem wewnętrznie. Jeśli nie uda się znaleźć porozumienia, sprawą może zająć się Australijska Komisja ds. Uczciwej Pracy (FWC). FWC ma uprawnienia do wydania nakazu, by pracodawca przestał kontaktować się z pracownikiempo godzinach. Jeśli jednak odmowa pracownika zostanie uznana za nierozsądną, komisja może nakazać mu odpowiedź.

Australijska Rada Związków Zawodowych podkreśla, że prawo to da pracownikomwiększą kontrolę nad ich czasem prywatnym oraz pomoże w utrzymaniu zdrowej równowagi między życiem zawodowym a osobistym.