W czasie spotkania z dziennikarzami na zakończenie podróży do Azji i Oceanii papież został zapytany o to, co powinien zrobić katolicki wyborca w USA, który musi wybrać między kandydatką zwolenniczką aborcji i kandydatem, który chce odsyłać imigrantów.

W pytaniu nie padły nazwiska Kamali Harris i Donalda Trumpa.

Papież komentuje kampanie wyborczą w USA

Franciszek odparł: Oboje są przeciwko życiu. Ten, kto wyrzuca migrantów, i ten, kto zabija dzieci. Odsyłanie imigrantów nazwał "grzechem przeciwko życiu tych ludzi".

Przypomniał, że Stary Testament mówi, iż trzeba chronić sierotę, wdowę i cudzoziemca; "czyli migranta"- zaznaczył.

Dodał, że migracja jest prawem.

Papież o aborcji

W odniesieniu do aborcji papież oświadczył: Według nauki miesiąc po zapłodnieniu wszystkie organy człowieka już są, wszystkie. Dokonanie aborcji to zabicie istoty ludzkiej. Podoba wam się to słowo czy nie, ale to jest zabijanie . Jak stwierdził, "Kościół nie pozwala na aborcję, bo to jest zabijanie, to jest zabójstwo".

Papież mówił: Odsyłanie migrantów to coś strasznego, to zło", "wyrzucenie dziecka z łona matki to zabójstwo, bo tam jest życie.

Musimy mówić to jasno, bez żadnego +ale+. Obie rzeczy są jasne- ocenił.

Papież podkreślił następnie, że "według moralności politycznej źle jest nie głosować".

Trzeba głosować i wybrać mniejsze zło - oświadczył. Jak przyznał, nie wie, kto jest mniejszym złem, "ta kobieta, czy ten mężczyzna". Wyraził opinię, że każdy "w swoim sumieniu musi to rozważyć".

Bombardowania w Strefie Gazy

Franciszek, odnosząc się do sytuacji w Strefie Gazy, powiedział, że codziennie dzwoni do tamtejszej parafii, w której przebywa 600 osób - chrześcijan i muzułmanów. Zaznaczył: Opowiadają mi złe rzeczy.

Nie mogę ocenić, czy te działania wojenne są zbyt krwawe. Ale kiedy widzi się ciała zabitych dzieci i to, że dlatego, że rzekomo są tam bojownicy, bombarduje się szkołę, to jest to bardzo złe - mówił papież na pokładzie samolotu.

Przyznał: Nie widzę, by podejmowano kroki, by zawrzeć pokój.

Franciszek ocenił, ogólnie nawiązując do konfliktów: Koniec końcem tego, kto wygra, spotka wielka porażka. Wojna jest zawsze porażką, zawsze, bez wyjątku.

Wyraził wdzięczność za to, co w związku z konfliktem na Bliskim Wschodzie robi król Jordanii Abdullah, i nazwał go "człowiekiem pokoju".

Zapewnił również, że jest zadowolony z dialogu prowadzonego przez Watykan z Chinami.

Chciałbym odwiedzić Chiny. Podziwiam Chiny i szanuję - podkreślił papież. Z uznaniem mówił o kulturze tego państwa i "zdolności dialogu". Chiny są nadzieją dla Kościoła - ocenił.

Zapytany o to, czy pojedzie do swej ojczyzny - Argentyny, gdzie nie był od początku pontyfikatu w 2013 roku, wyjaśnił: "to rzecz, co do której nie zapadła jeszcze decyzja". "Chciałbym pojechać dla mojego narodu, ale trzeba rozstrzygnąć jeszcze kilka rzeczy" - zastrzegł.

Wcześniej sam mówił w wywiadzie o planach takiej podróży pod koniec roku.

Papież wyznał, że chciałby polecieć na Wyspy Kanaryjskie ze względu na kwestię migracji.

Poinformował, że nie pojedzie do Paryża na inaugurację odnowionej katedry Notre Dame, zniszczonej w pożarze. Otrzymał wcześniej zaproszenie do stolicy Francji z tej okazji.

W nawiązaniu do skandali seksualnych w Kościele Franciszek oświadczył: Wszyscy musimy działać przeciwko nadużyciom, wszelkim nadużyciom. Nadużycia nazwał "rzeczą demoniczną", tłumacząc, że "każde niszczy osobę" .

Papież przyznał, że nie śledził wydarzeń w Wenezueli, gdzie lider opozycji, uznawany za zwycięzcę wyborów prezydenckich musiał udać się na emigrację.

Apel do przywódców politycznych

Następnie stwierdził, że do przywódców politycznych ma apel, by prowadzili dialog i zawarli pokój. Dyktatury wcześniej czy później źle kończą - mówił.

Podczas konferencji prasowej na pokładzie samolotu lecącego do Rzymu po 12-dniowej podróży do Indonezji, Papui-Nowej Gwinei, Timoru Wschodniego i Singapuru papieża pytano o kwestię stosowania kary śmierci w Singapurze.

Jego zdaniem "kara śmierci nie działa" i powoli należy ją znosić.

Również mówiąc o swojej wizycie w Singapurze, Franciszek przyznał, odnosząc się do jego scenerii: Nie spodziewałem się czegoś takiego. Mówił o wielkiej czystości, "dobrze wychowanych ludziach", o drapaczach chmur i wspaniałej kulturze.

Widziałem, że w przyszłym tygodniu będzie tam Formuła 1 - dodał odnosząc się do widocznych na ulicach przygotowań do wyścigu.

Papież przyznał: Pokochałem Timor Wschodni. Zaznaczył, że jego kultura jest "prosta, rodzinna, radosna".

Wyjaśnił, że kiedy podczas mszy w stolicy tego kraju, Dili, przestrzegał Timorczyków przed krokodylami, które mocno gryzą, miał na myśli "idee, jakie mogą nadejść, by zmienić panującą tam harmonię".

Na zakończenie konferencji prasowej, skróconej z powodu turbulencji, papież podziękował dziennikarzom i zażartował: Miejmy nadzieję, że dadzą nam jedzenie.