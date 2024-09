Nowo narodzony hipopotam karłowaty z Khao Kheow Open Zoo stał się w ciągu kilku tygodni megagwiazdą sieci.

Hipopotam karłowaty zdobywa światową popularność

Przed zoo ustawiają się kolejki samochodów długo przed jego otwarciem. Zwiedzający przyjeżdżalją by z bliska zobaczyć pulchnego hipopotama. Moo Deng, bo tak sie nazywa gwiazda, mieszka ze swoją mamą, Joną w zagrodzie.

To przerosło moje oczekiwania - powiedział opiekun zwierząt, Atthapon Nundee agencji Associated Press. Chciałem, żeby ludzie ją poznali. Chciałem, żeby wiele osób odwiedziło ją, oglądało online lub zostawiło zabawne komentarze. Nigdy bym tego nie przewidział.

Moo Deng, co w języku tajskim dosłownie oznacza "skacząca wieprzowina”, to rodzaj klopsika. Imię zostało wybrane przez fanów w głosowaniu na mediach społecznościowych.

Król memów

Moo Deng stał się już tematem memów. Artyści rysują kreskówki, a na platformie społecznościowej X powstało oficjalne konto.

Na najnowszym nagraniu z udziałem uroczego hipcia widać jak ludzie są poruszeni, że mogą robić zdjęcia i nagrywać tego małego stworka z bliska.

Opatentują Moo Denga?

Dyrektor zoo, Narongwit Chodchoi, poinformował, że rozpoczęto proces patentowania i znakowania towarowego "Moo Deng the hippo", aby zapobiec komercjalizacji zwierzęcia przez osoby trzecie. Kiedy to zrobimy, będziemy mieć więcej dochodów na wsparcie działań, które poprawią życie zwierząt - powiedział. Korzyści, jakie uzyskamy, wrócą do zoo, aby poprawić życie wszystkich zwierząt tutaj.