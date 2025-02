Zginęły kangury w ZOO Opole. Co się stało?

ZOO Opole opublikowało smutną wiadomość o zniknięciu części stada kangurów rudych.

Pierwsze trzy kangury padły 12 stycznia 2025 roku. ZOO natychmiast podjęło działania, monitorując resztę stada. Niestety, pomimo podawania leków wzmacniających, kolejne zwierzęta zaczęły umierać.

Sekcja zwłok kangurów

Zoo zdecydowało o przeprowadzaniu niezwłocznie sekcji zwłok. Próbki trafiły do Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Opolu oraz do Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, gdzie trwają szczegółowe badania. Mimo przeprowadzonych kontroli i testów, przyczyna śmierci zwierząt wciąż nie została ustalona.

Kontrola nie wykazała nieprawidłowości

W dniu 3 lutego 2025 roku, Powiatowy Lekarz Weterynarii przeprowadził kontrolę w ZOO. Zgodnie z raportem, nie wykryto żadnych nieprawidłowości w warunkach życia kangurów, a pomieszczenia, w których przebywały, były odpowiednio utrzymane.

ZOO Opole zapewnia, że będzie na bieżąco informować opinię publiczną o wynikach dalszych badań.