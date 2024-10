Narodziny tygrysów w zoo we Wrocławiu

Trzy same i jedna samica tygrysów sumatrzańskich przyszły na świat 22 lipca tego roku w zoo we Wrocławiu. Informacja o narodzinach została podana do wiadomości publicznej dopiero w piątek. - Sensacyjne narodziny we wrocławskim zoo - napisano w komunikacie prasowym.

Narodziny rzeczywiście można nazwać sensacyjnymi, bo tygrys sumatrzański należy do najrzadszych gatunków zwierząt na świecie. Populacja zagrożona jest wyginięciem z powodu utraty naturalnych siedlisk oraz kłusownictwa. W naturze żyje zaledwie 400 tygrysów sumatrzańskich. Dodatkowo tak liczne mioty, jak ten z Wrocławia, u tego gatunku nie zdarzają się często. Wrocławski ogród zoologiczny jest jedynym w Polsce, który hoduje te zwierzęta.

Młode tygrysy mają ponad 8 kg, dobrze się rozwijają i nie wykazują problemów zdrowotnych – poinformował Paweł Sroka, kierownik wydziału ssaków drapieżnych wrocławskiego zoo.

Nagranie hitem sieci

Małe tygrysy sumatrzańskie już za kilka dni będzie można zobaczyć na wybiegu wrocławskiego zoo. Zanim to nastąpi amatorzy dzikich zwierząt mogą zobaczyć filmik z prezentacją maluchów. Wideo pojawiło na internetowym profilu zoo. Pokazuje ono pierwsze miesiące życia tygrysów - od narodzin aż po dziś dzień. Internauci są zachwyceni małymi tygrysami. Filmik zdobył mnóstwo polubień i komentarzy.