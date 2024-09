We wtorek wrocławskie zoo zaapelowało do mieszkańców o pomoc przy układaniu worków z piaskiem. "Kochani, potrzebujemy waszej pomocy. Jeżeli macie możliwość i wolne ręce do pracy to pomóżcie nam ładować piach do worków" – brzmiała treść komunikatu w mediach społecznościowych.

Pilny komunikat władz zoo we Wrocławiu

W opublikowanym poście władze zoo poinformowali również, że w związku ze zbliżającym się zagrożeniem - od godziny 10 - będą czekali na pierwszych 50 ochotników. Zbiórka ma odbyć się przy bramie od ul. Wróblewskiego.

"My, jak i nasze zwierzęta będziemy niezmiernie wdzięczni za Waszą pomoc" – przekazali.

Apel zoo we Wrocławiu. Takiej reakcji się nie spodziewali

Apel wywołał pozytywną reakcję. Ochotnicy masowo zgłaszali chęć pomocy w walce z żywiołem.

- W ciągu dosłownie kilku minut zjawiło się kilkanaście osób, ogólnie przyszło znacznie więcej niż 50. W tej chwili daliśmy na Facebooku informację, że już więcej nie potrzebujemy rąk do pracy, ale ludzie wciąż przychodzą, także odzew jest ogromny - powiedziała Joanna Rańda z wrocławskiego zoo w rozmowie z TVN24.

Wrocław przygotowuje się na nadejście fali powodziowej

Sytuacja we Wrocławiu jest poważna. Według najnowszych prognoz fala powodziowa przejdzie przez miasto w środę. W niedzielę wieczorem (15 września) prezydent Jacek Sutryk ogłosił alarm przeciwpowodziowy.

"Dmuchamy na zimne! Cały czasmonitorujemy i dokładnie sprawdzamy każdy centymetr naszego ogrodu. Omawiamy i przygotowujemy się na wszelkie scenariusze (oby żaden się nie spełnił)" - poinformowali w poniedziałek na Facebooku władze wrocławskiego zoo.