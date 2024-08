"Przyskakał do więzienia sam i dobrowolnie, a skazańcy i opiekunowie złapali go w siatkę od gry w siatkówkę i przynieśli do zagrody do drugiego kangura" - głosi wpis służb więziennych.

Reklama

Drugi kangur także uciekł przed tygodniem z zakładu karnego, ale sam szybko zrezygnował z wolności.

Kangur uciekł z więzienia. Czeskie służby próbowały schwytać zbiega

Kangur-uciekinier przez tydzień ukrywał się najprawdopodobniej w okolicznych lasach i mimo apeli do lokalnych mieszkańców nie uzyskano o nim żadnych informacji.

Kangury i inne zwierzęta żyjące w otwartym zakładzie karnym uczestniczą w programach pomagającym więźniom w powrocie do życia na wolności. W otwartej części więzienia 32 skazanych mieszka w kilku małych domkach. Placówka znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie zamkniętego zakładu karnego.