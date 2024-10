"Zatrzymajcie się, proszę". Papież Franciszek apeluje o pokój na Bliskim Wschodzie i w Ukrainie

Reklama

W niedzielę Papież Franciszek wezwał do natychmiastowego zawieszenia broni oraz rozpoczęcia negocjacji na Bliskim Wschodzie, a także do zakończenia ataków na Ukrainie. "Proszę, zatrzymajcie się", "dosyć zabijania niewinnych" - apelował.

Podczas spotkania z wiernymi na modlitwie Anioł Pański papież powiedział: Śledzę dalej z niepokojem to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie i proszę po raz kolejny o natychmiastowe zawieszenie broni na wszystkich frontach. Niech podąża się drogami dyplomacji i dialogu, by doprowadzić do pokoju.

Jestem blisko z całą dotkniętą ludnością: Palestyny, Izraela, Libanu i proszę o uszanowanie sił pokojowych Narodów Zjednoczonych - mówił Franciszek kilka dni po tym, jak siły izraelskie zaatakowały bazy misji pokojowej UNIFIL w Libanie.

Modlę się za wszystkie ofiary, za wysiedlonych, za zakładników prosząc o ich natychmiastowe uwolnienie i mam nadzieję, że to wielkie, niepotrzebne cierpienie, wywołane przez nienawiść i chęć zemsty, szybko się skończy - dodał.

Wojna jest iluzją, jest porażką. Nigdy nie przyniesie pokoju, nigdy nie przyniesie bezpieczeństwa. To porażka dla wszystkich, przede wszystkim dla tych, którzy uważają się za niezwyciężonych. Zatrzymajcie się, proszę - wezwał papież.

Kieruję mój apel o to, aby Ukraińcy nie zostali pozostawieni na śmierć z zimna. Niech zakończą się ataki lotnicze przeciwko ludności cywilnej, która zawsze jest najbardziej dotknięta. Dosyć zabijania niewinnych - oświadczył.

Franciszek podkreślił także, że śledzi dramatyczną sytuację na Haiti, gdzie trwa fala przemocy. Zaapelował o położenie jej kresu i o działania na rzecz pokoju i pojednania w tym kraju oraz obronę praw wszystkich.

Papież mówił, że widzi wiele polskich flag. Na plac Świętego Piotra w niedzielę, obchodzoną w Polsce jako Dzień Papieski, przybyło wyjątkowo dużo polskich grup. W środę przypada 46. rocznica wyboru św. Jana Pawła II.