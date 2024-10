"The Wall Street Journal" donosi, że żołnierze z Korei Północnej w ciągu kilku dni mogą zostać wykorzystani do walk na froncie w Ukrainie. Eksperci wskazują, że wysłani do Rosji wojownicy z Azji to w dużej mierze nowicjusze, którzy mają pełnić funkcję "mięsa armatniego".