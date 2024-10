Przemawiająca do protestujących w Tbilisi prezydent kraju Salome Zurabiszwili oświadczyła, że wyborcy "nie przegrali wyborów", lecz ich głos "został skradziony". Kilkutysięczny tłum skanduje "Sakartvelo!" (tłum. Gruzja!). Wielu trzyma w rękach flagi Gruzji, Ukrainy i UE. Na transparentach widnieją napisy: "Nie dla 'rosyjskiego marzenia' " (to nawiązanie do rządzącej partii Gruzińskie Marzenie) oraz "To jeszcze nie Halloween, a mój rząd już się przebrał za największego clowna". Jest kilka plakatów z podobizną byłego prezydenta Micheila Saakaszwilego, który obecnie odbywa karę pozbawienia wolności. To założyciel Zjednoczonego Ruchu Narodowego, jednej z sił opozycji, które nie uznały wyników wyborów.

"Sfałszowali i ukradli nasze wybory"

Rosjanie to okupanci, dlatego tu jestem - wykrzykuje starsza kobieta. Trzyma transparent z okładkami światowych gazet przedstawiającymi Putina, w tym z okładką polskiej edycji "Newsweeka", na której Putin jest w kaftanie bezpieczeństwa. 23-letni Giorgi, z gruzińską flagą zarzuconą na plecy, mówi: Jestem tu, bo to moja ojczyzna, to jest Gruzja, a nie Rosja.

Sfałszowali i ukradli nasze wybory. Chcą zrobić z Gruzji małą Rosję. Elita jest skorumpowana i ma powiązania ze światem przestępczym - uważa 19-letnia Mariam. Będziemy walczyć o wolność, bo nie chcemy Rosji - deklaruje.

"Chcemy demokracji i chcemy być w UE"

30-letnia Liga ocenia, że wybory były skorumpowane. Chcemy demokracji i chcemy być w UE. Nie wiemy, co się wydarzy w najbliższych tygodniach, ale będziemy walczyć - zapowiada. 46-letni Irakli stoi na schodach przed parlamentem, trzymając flagę Ukrainy. Jestem tu przez wybory, które nie były prawdziwe - powiedział. W Gruzji nie ma miejsca dla okupanta- dodaje, zapewniając, że Gruzini są solidarni z walczącą Ukrainą.

Według gruzińskiej Centralnej Komisji Wyborczej wybory parlamentarne wygrała rządząca od 2012 r. partia Gruzińskie Marzenie, oskarżana o oddalanie się od standardów demokratycznych. Opozycja i prozachodnia prezydent Zurabiszwili nie uznają tych wyników, a międzynarodowi obserwatorzy stwierdzili nadużycia podczas wyborów. W niedzielę Zurabiszwili oceniła, że wyborcy padli ofiarą "rosyjskiej operacji specjalnej" i mają do czynienia z "nową formą wojny hybrydowej, wypróbowaną na gruzińskim narodzie". USA i UE wezwały do wszczęcia dochodzenia w sprawie doniesień o naruszeniach prawa w trakcie głosowania.

