Wołodymyr Zełenski skomentował doniesienia mediów o zgodzie Białego Domu na użycie przez Kijów broni amerykańskiej do rażenia celów w głębi Rosji. Prezydent Ukrainy oznajmił, że "ataków nie zadaje się słowami" i są to sprawy, których się nie zapowiada. Zdaniem Zełenskiego "pociski same przemówią - obowiązkowo".