Prokuratura Krajowa skierowała w środę do Sądu Okręgowego w Warszawie wniosek o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA) wobec Romanowskiego, podejrzanego w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości.

Reklama

Rzecznik Prokuratury Krajowej, uzasadniając tę decyzję podczas briefingu, podkreślił, że wszczęte 12 grudnia poszukiwania ogólnokrajowe okazały się bezskuteczne i nie udało się ustalić miejsca pobytu Romanowskiego na terenie kraju. Uzyskaliśmy informacje uprawdopodobniające, że Romanowski przekroczył granicę i przebywa na terenie jednego z krajów Unii Europejskiej. To podejrzenie było dla nas wystarczające do tego, aby skierować do sądu wniosek o wydanie ENA - powiedział Nowak.

Zarzuty dla Romanowskiego

Prokuratura Krajowa zarzuca Romanowskiemu, który jako polityk Solidarnej Polski (a następnie Suwerennej Polski) był w latach 2019-2023 wiceszefem MS nadzorującym Fundusz Sprawiedliwości -popełnienie 11 przestępstw m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawianie konkursów na pieniądze z tego funduszu. Przestępstwa te miały polegać m.in. "na wskazywaniu podległym pracownikom podmiotów, które powinny wygrać konkursy na dotacje z Funduszu Sprawiedliwości".

Polityk miał też zlecać poprawę błędnych ofert przed ich zgłoszeniem oraz dopuszczał do udzielenia dotacji podmiotom, które nie spełniały wymogów formalnych i materialnych. Zarzuty wobec Romanowskiego dotyczą również "przywłaszczenia powierzonego podejrzanemu mienia w postaci pieniędzy w łącznej kwocie ponad 107 milionów złotych oraz usiłowania przywłaszczenia pieniędzy w kwocie ponad 58 milionów złotych".

Szukasz ważnych i wiarygodnych informacji? Zaprenumeruj Dziennik Gazetę Prawną