19 grudnia 2024 roku Sąd Okręgowy w Warszawie podjął decyzję o wydaniu europejskiego nakazu aresztowania dla Marcina Romanowskiego. Jest to rezultat wniosku prokuratury, która już wcześniej wszczęła krajowe poszukiwania byłego wiceszefa Ministerstwa Sprawiedliwości za pomocą listu gończego. Prokuratura zwróciła uwagę na brak skuteczności działań na terenie Polski. Policja ustaliła, że Romanowski może przebywać w jednym z krajów Unii Europejskiej, co skłoniło sąd do zatwierdzenia ENA.