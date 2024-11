61-latka z Macedonii urodziła dziecko. Na świat przyszedł chłopiec

Chłopiec o imieniu Petar wraz z mamą opuścił szpital w miniony wtorek. Dziecko urodziło się zdrowe. Waży 2,35 kg i mierzy 48 cm długości. Poród odbył się przez cesarskie cięcie. 61-latka wcześniej przez 37 lat starała się, by zostać matką. W czasie ciąży kobieta zmagała się z cukrzycą ciążową oraz wysokim ciśnieniem. Ojcem dziecka jest 65-latek.

61-latka została matką. Walczyła o to przez 37 lat

To pierwsza pacjentka w naszym kraju, która zaszła w ciążę z własnej zamrożonej komórki jajowej, przeszła w Macedonii Północnej, zabieg in vitro, a cała ciąża była monitorowana także w kraju - powiedziała na konferencji prasowej dyrektor Kliniki Ginekologii i Położnictwa w Skopje, Irena Papestiew. Wcześniej kobieta przeszła przez dziesięć nieudanych zapłodnień in vitro oraz dziesięć poronień. W Macedonii Północnej nie ma ograniczeń wiekowych dla kobiet korzystających z leczenia in vitro.