Przełom w negocjacjach Ukraina-USA

Ukraina wyraziła gotowość przyjęcia propozycji USA dotyczącej wdrożenia natychmiastowego, tymczasowego 30-dniowego zawieszenia broni, a USA natychmiast przywrócą wymianę informacji i wywiadowczych i wsparcie wojskowe dla Ukrainy - wynika z tekstu wspólnego oświadczenia USA i Ukrainy po wtorkowych rozmowach w Arabii Saudyjskiej.

Warunek Ukrainy

"Ukraina wyraziła gotowość przyjęcia propozycji USA dotyczącej wdrożenia natychmiastowego, tymczasowego 30-dniowego zawieszenia broni, które może zostać przedłużone za obopólną zgodą stron oraz podlega akceptacji i równoczesnemu wdrożeniu przez Federację Rosyjską. (...) Stany Zjednoczone natychmiast zniosą przerwę w wymianie informacji wywiadowczych i wznowią pomoc w zakresie bezpieczeństwa dla Ukrainy" - napisano w tekście oświadczenia.

Zawieziemy ofertę 30-dniowego rozejmu Rosjanom i mamy nadzieję, że powiedzą "tak"; piłka jest teraz po ich stronie - powiedział we wtorek sekretarz stanu USA Marco Rubio po zakończeniu dziewięciogodzinnych rozmów z ukraińską delegacją w Arabii Saudyjskiej.

"Piłka po stronie Rosjan"

Zawieziemy teraz tę ofertę Rosjanom i mamy nadzieję, że powiedzą tak pokojowi. Piłka jest teraz po ich stronie. I znowu, cel prezydenta jest tutaj numerem jeden, ponad wszystko inne. Chce, żeby wojna się skończyła, i myślę, że dzisiaj Ukraina wykonała konkretny ruch w tym względzie. Mamy nadzieję, że Rosjanie odwzajemnią się - oświadczył Rubio.

Dodał, że propozycja zostanie złożona "wieloma kanałami".

Zełenski zabrał głos

Podczas rozmów w Arabii Saudyjskiej strona amerykańska zaproponowała całkowite zawieszenie broni na froncie wojny Ukrainy z Rosją na 30 dni w powietrzu, na wodzie i wzdłuż całej linii walk – oświadczył ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski.

Dziś w rozmowie pojawiła się propozycja strony amerykańskiej, aby natychmiast zrobić pierwszy krok i spróbować ustanowić całkowite zawieszenie broni na 30 dni, nie tylko w odniesieniu do pocisków rakietowych, dronów i bomb, nie tylko na Morzu Czarnym, ale także wzdłuż całej linii frontu – powiedział prezydent, zwracając się do rodaków.

"Ukraina akceptuje tę propozycję"

Ukraina akceptuje tę propozycję, uważamy ją za pozytywną, jesteśmy gotowi podjąć taki krok, a Stany Zjednoczone Ameryki muszą przekonać do tego Rosję. Oznacza to, że my się zgadzamy, a jeśli Rosjanie się zgodzą, to zawieszenie broni zadziała w tej samej chwili – podkreślił Zełenski

Ukraińska propozycja zawieszenia broni na morzu i niebie

Pierwsza runda rozmów poświęcona była ukraińskiej propozycji zawieszenia broni na morzu i niebie” – napisał portal. Podczas pierwszej części omówiono również porozumienie w sprawie metali ziem rzadkich. Obecnie trwa druga runda rozmów” – powiadomiło Suspilne.

Negocjacje rozpoczęły się we wtorek przed południem czasu polskiego.

Ważni uczestnicy rozmów

Ze strony amerykańskiej uczestniczą w nim sekretarz stanu USA Marco Rubio oraz doradca prezydenta USA Donalda Trumpa ds. bezpieczeństwa narodowego Michael Waltz. Delegacją ukraińską kieruje szef administracji prezydenta Wołodymyra Zełenskiego Andrij Jermak.

W przerwie obrad Jermak napisał w Telegramie, że "prace trwają". Waltz stwierdził, że negocjacje "zbliżają się do celu".

Pierwsza rozmowa po sporym kryzysie dyplomatycznym

Rozmowy w Arabii Saudyjskiej są pierwszym spotkaniem przedstawicieli dwóch państw od czasu sporu prezydentów USA i Ukrainy 28 lutego w Waszyngtonie. Nie doszło wówczas do podpisania porozumienia o dostępie amerykańskich firm do ukraińskich surowców mineralnych, a Zełenski został wyproszony z Białego Domu i udał się do swojego kraju.