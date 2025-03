W Dżuddzie w Arabii Saudyjskiej rozpoczęły się we wtorek ukraińsko-amerykańskie rozmowy w sprawie zakończenia rosyjskiej inwazji - poinformowało MSZ Ukrainy. To pierwsze spotkanie delegacji tych państw od czasu kłótni prezydentów USA i Ukrainy Donalda Trumpa i Wołodymyra Zełenskiego 28 lutego w Waszyngtonie. 28 lutego nie doszło do podpisania porozumienia o dostępie amerykańskich firm do ukraińskich surowców mineralnych, a Zełenski został wyproszony z Białego Domu.

Tymczasem, jak donosi Bloomberg, spotkanie może być tylko teatrzykiem, ponieważ przywódcy Rosji nie zależy na pokoju. Putin celowo wysunął maksymalistyczne żądania przed rozmowami o zakończeniu wojny, mając świadomość, że najprawdopodobniej nie zostaną one zaakceptowane ani przez Ukraińców, ani przez pozostałe kraje Europy - przekazały źródła. Według nich rosyjski przywódca jest gotowy do kontynuowania walk, jeśli nie osiągnie swoich celów.

Żądania Rosji

Rosja żąda od dawna, by:

Ukraina była krajem neutralnym,

społeczność międzynarodowa uznała rosyjskie roszczenia względem anektowanych ukraińskich terytoriów.

europejskie siły pokojowe nie zostały rozmieszczone w Ukrainie.

"Plan Putina każe wątpić w to, czy Kreml poważnie podchodzi do wynegocjowania prawdziwego i długotrwałego pokoju z Ukrainą" - napisał Bloomberg. Zamiary przywódcy Rosji są też sprzeczne z wypowiedzią prezydenta USA Donalda Trumpa, który wyraził przekonanie, że Putin chce pokoju.

Rosja chce zakończyć wojnę?

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział, że opisana przez zachodnich przedstawicieli służb bezpieczeństwa pozycja Rosji "nie jest prawdziwa". Oświadczył, że Ukraina powinna podjąć kroki, by można było rozpocząć negocjacje, i zapewnił, że Moskwa jest gotowa do działań na rzecz pokoju.

Według doniesień zachodnich mediów specjalny wysłannik prezydenta USA Steve Witkoff planuje w tym tygodniu wizytę w Moskwie, gdzie ma się spotkać z Putinem. Witkoff i Putin spotkali się w Moskwie w lutym. Wysłannik prezydenta USA sprowadził wówczas do kraju amerykańskiego nauczyciela Marca Fogela, który został skazany w Rosji na 14 lat w więzienia za posiadanie przepisanej przez lekarza marihuany.

Rozmowy Ukraina-USA w w Arabii Saudyjskiej

Departamentu Stanu USA przekazał, że "prezydent Donald Trump jest zdeterminowany, by jak najszybciej zakończyć wojnę i podkreślił, że wszystkie strony muszą podjąć działania na rzecz zapewnienia trwałego pokoju"