Przemawiając w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Moskwie, rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow przestrzegł przed ekscytacją perspektywą odcięcia ukraińskiego wojska od swojego systemu łączności Starlink przez Elona Muska lub decyzją Trumpa zzeszłego tygodnia o zawieszeniu pomocy wojskowej dla Kijowa.

Nie spieszcie się z zakładaniem różowych okularów – powiedział Pieskow. Zawsze musimy mieć nadzieję na najlepsze, ale być przygotowanym na najgorsze. I zawsze musimy być gotowi bronić naszych interesów - dodał.

Pieskow powiedział, że Rosja osiąga swoje cele na polu bitwy na Ukrainie, niezależnie od decyzji podejmowanych przez USA. Podkreślił, że ​​Kijów ma wystarczająco dużo broni, aby kontynuować walkę przez wiele miesięcy, pomimo zawieszenia dostaw z USA.

Rozmowy USA-Ukraina ws. zakończenia wojny

Ostrzeżenie z Kremla zbiegło się czasie z ważnym wydarzeniem, W Dżuddzie w Arabii Saudyjskiej rozpoczęły się we wtorek ukraińsko-amerykańskie rozmowy w sprawie zakończenia rosyjskiej inwazji. To pierwsze spotkanie delegacji tych państw od czasu publcznej kłótni prezydentów USA i Ukrainy Donalda Trumpa i Wołodymyra Zełenskiego 28 lutego w Waszyngtonie.

Sekretarz stanu USA Marco Rubio powiedział dziennikarzom w drodze do Dżuddy, że rozmowy będą istotnym miernikiem tego, czy Ukraina jest gotowa na jakieś ustępstwa w celu osiągnięcia pokoju, “bo nie dojdzie do zawieszenia broni i zakończenia tej wojny, jeśli obie strony nie pójdą na ustępstwa”.

Ukraina chce pokoju z Rosją

Ukraina jest gotowa uczynić wszystko, by osiągnąć pokój w wojnie z Rosją – oświadczył we wtorek szef ukraińskiej delegacji Andrij Jermak wchodząc do sali obrad na rozmowy z delegacją USA w Dżuddzie w Arabii Saudyjskiej. Później napisał on w serwisie X, że rozmowy rozpoczęły się bardzo konstruktywnie.