Szef niemieckiego wywiadu ostrzega: Rosja chce przetestować artykuł 5. NATO

Szef BND Bruno Kahl w rozmowie z Deutsche Welle powiedział, że Rosja rozważa przetestowanie artykułu 5. NATO, aby zobaczyć, jak w rzeczywistości jest on wiarygodny.

Reklama

– Ostatnio poza służbami wywiadowczymi, w zwykłych mediach w Rosji pojawiły się bardzo konkretne głosy, że artykuł 5. już nie obowiązuje – powiedział Kahl. – Mamy wielką nadzieję, że to nieprawda i że nie znajdziemy się w sytuacji, gdy ten artykuł będzie testowany. Musimy jednak założyć, że Rosja chce nas przetestować i wystawić na próbę jedność Zachodu – dodał.

Niebezpieczeństwo dla Europy. Putin nie zatrzyma się na Ukrainie?

Szef niemieckiego wywiadu wyraził nadzieję, że plany Moskwy nie zostaną zrealizowane. O tym, kiedy mogą nastąpić agresywne działania, zdecyduje dalszy przebieg wojny w Ukrainie. Im wcześniej zakończone zostaną walki, tym wcześniej "wszystkie zasoby Rosji, zarówno techniczne, jak i materialne, takie jak uzbrojenie, jak i personalne, takie jak rekruci, będą w stanie stanowić zagrożenie dla Europy".

– Wczesne zakończenie wojny na Ukrainie pozwoli Rosjanom skierować swoją energię tam, gdzie naprawdę chcą, czyli przeciwko Europie – powiedział Kahl.

Reklama

Donald Trump podważa artykuł 5. NATO. Niepokojące słowa

Artykuł 5. NATO jest podstawą zbiorowego systemu bezpieczeństwa Sojuszu. Określa atak na jedno państwo członkowskie NATO jako agresję na wszystkie państwa. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zapowiedział jednak, że nie będzie bronić państw sojuszniczych, które wydają odpowiednio dużo pieniędzy na obronność.

– Spotkało mnie dużo krytyki, kiedy to powiedziałem. Mówili: och, on narusza zasady NATO (...) Ale gdyby Stany Zjednoczone miały kłopoty i zadzwonilibyśmy do nich, powiedzielibyśmy, że mamy problem: 'Francjo, mamy problem', myślicie, że przyjdą i nas ochronią? Powinni, ale nie jestem pewien – powiedział Trump.