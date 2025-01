Zdaniem niemieckiego ministra Ukraina musi być w stanie działać z pozycji siły, ale w pewnym momencie stanie przed koniecznością podjęcia negocjacji z Rosją.

"Ta wojna może stać się naszą"

Pistorius odpowiedział na głosy wzywające do zaprzestania wsparcia, ponieważ "nie jest to wojna Niemiec". To prawda, to nie jest nasza wojna, ale może stać się naszą - zauważył minister, cytowany przez portal tygodnika "Zeit".

"Władimir Putin się przygotowuje"

Każdy, kto słuchał przywódcy Rosji Władimira Putina, mógł dojść tylko do jednego wniosku: Putin się przygotowuje - ostrzegł minister obrony. Nie wiemy, czy i kiedy (zaatakuje), ale przygotowuje się - dodał polityk.

Tworzy warunki, by poważnie nam zagrozić - powiedział Pistorius, odnosząc się do działań Putina i wskazując m.in. na znaczący wzrost produkcji zbrojeniowej w Rosji, w tym dotyczący liczby czołgów.

"Nowy porządek świata"

Putin mówił o poważnej, nieustępliwej walce o nowy porządek świata. Może być tak, że nigdy tego nie zrobi, ale jako minister obrony nie chcę podejmować ryzyka - podkreślił Pistorius.