Arabia Saudyjska nie pójdzie śladem Kataru

Podczas mundialu w 2022 roku w sąsiednim Katarze alkohol można było kupić w strefach kibiców i niektórych hotelach. W Arabii Saudyjskiej nie będzie takiej możliwości. Arabia Saudyjska utrzyma w mocy obowiązujący zakaz sprzedaży alkoholu podczas mistrzostw świata - poinformował ambasador Khalid bin Bandar Al Saud w rozmowie z agencją Reuters.

Arabia Saudyjska nie zamierza na czas mistrzostw iść drogą Kataru i robić wyjątków. Każdy ma swoją kulturę. Chętnie dostosowujemy się do ludzi w granicach naszej kultury, ale nie będziemy się dla nich zmieniać. Można się świetnie bawić bez alkoholu - zapewnił dyplomata.

Arabia Saudyjska krytykowana za dyskryminację społeczności LGBTQ

Przyznanie Arabii Saudyjskiej mistrzostw świata skrytykowały organizacje obrony praw człowieka, zwracając uwagę na dyskryminację w tym kraju osób społeczności LGBTQ i ciężkie warunki pracy zagranicznych robotników, którzy będą wznosić stadiony.

Już wcześniej szef saudyjskiej agencji ds. kandydatury Hammad Albalawi podkreślił, że kibice LGBTQ będą mile widziani, a ich prywatność zostanie uszanowana. Teraz potwierdził to Khalid bin Bandar Al Saud. To nie jest wydarzenie saudyjskie, to wydarzenie światowe. Przywitamy każdego, kto będzie chciał przyjechać do Arabii Saudyjskiej - powiedział.