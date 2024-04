Ochojska wystartuje w wyborach do PE?

O ewentualną obecność Janiny Ochojskiej na listach Trzeciej Drogi pytana była posłanka Polskiego Stronnictwa Ludowego (PSL) Urszula Pasławska.

- Każde nazwisko, które ma moc, doświadczenie i każda osoba, która budowała swoją pozycję w Polsce i ma coś do zaproponowania, mimo różnic z PSL np. w kwestii bezpieczeństwa, jest warta uwagi - skomentowała w programie "Tłit" Wirtualnej Polski.

- Z tego co wiem, Janina Ochojska dowiedziała się z mediów, że nie startuje z list Koalicji Obywatelskiej, w związku z tym prowadzone są pewne rozmowy, ale nie wiem jaki będzie finał – dodała.

Skreślona z listy KO

Jak podała Interia, Janina Ochojska straciła miejsce na listach KO w zbliżających się wyborach do Parlamentu Europejskiego (PE).

Na wykreślenie jej z list miały wpłynąć m.in. jej proimigranckie wypowiedzi dot. kryzysu na polsko-białoruskiej granicy. - Nie musimy bronić naszych granic, bo nikt ich nie atakuje – mówiła prezes Polskiej Akcji Humanitarnej w lipcu 2023 r.

Źródła Interii wskazują jednak, że opinie na temat migrantów to tylko jedna z kwestii, które doprowadziły do usunięcia Ochojskiej z list do PE. Polityk sama miała nie zadbać odpowiednio o swoją reelekcję. Mimo to deklarowała chęć kandydowania.