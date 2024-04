Dwóch kandydatów na prezydenta zorganizowało wspólną konferencję prasową. Ogłoszono na niej , że ówczesny wiceprezydent Krakowa Jerzy Muzyk zdecydował, że nie będzie brał udziału w wyborach.

Wybory samorządowe. Jerzy Muzyk rezygnuje

Wiceprezydent miasta zadeklarował, że swoje poparcie przekazuje innemu kandydatowi Andrzejowi Kuligowi.

Popieram pana prezydenta Andrzeja Kuliga i jednocześnie wycofuję swoją zgodę na kandydowanie na urząd Prezydenta Miasta Krakowa - powiedział Muzyk.

Czuje się w mieście atmosferę, że Kraków powinien być wolny od polityki, nie powinny decydować partyjne legitymacje, tylko kompetencje - ocenił wiceprezydent.

"Kraków ponadpartyjny"

Panie prezydencie, drogi Jurku, nie sposób inaczej się zwrócić, bo znamy się od 15 roku życia. Zgadzam się, że Kraków nie może być skazany na rywalizację dwóch wielkich partii. Ważne jest to, by Kraków był kierowany ponadpartyjnie. Bardzo nam zależy na tym, by Kraków nie był klasyfikowany jako miasto, które zapisało się do jednej czy drugiej partii - powiedział Andrzej Kulig..