Jeśli te wyniki by się sprawdziły, oznaczałoby to, że w wyborach na prezydenta stolicy doszłoby do drugiej tury.

Wybory na prezydenta stolicy. Druga tura?

W drugiej turze Rafał Trzaskowski spotkałby się z Magdaleną Biejat, kandydatką Lewicy. Wyniki sondażu wskazują, że z wyścigu odpadłby na tym etapie kandydat PiS, Tobiasz Bocheński.

W tym sondażu 18 proc. wyborców deklaruje, że nie wie, na kogo oddać swój głos.

Reszta kandydatów

W badaniu IRCenter Przemysław Wipler zdobył 5 proc głosów. Janusz Korwin-Mikke dostał wsparcie 2 proc. i Romuald Starosielec 1 proc. poparcia.

4 proc. ankietowanych nie wzięłoby udziału w wyborach.