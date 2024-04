Donald Tusk przegrał, ale nie sromotnie wybory do sejmików wojewódzkich. Wynik dzisiejszy, jeśli się potwierdzi, jest mniej więcej odwzorowaniem wyników z 15 października, a więc koalicja demokratyczna ma przewagę i powinna mieć tych sejmików więcej niż do tej pory - mówił na antenie TVN24 Aleksander Kwaśniewski.

"Zabrakło dialogu"

Zabrakło przez jakiś czas dialogu między liderami ugrupowań koalicyjnych. To jest fatalne. Myślę, że ten wynik - zwycięstwo w wyborach do sejmików PiS-u, ono jest takim dobrym zimnym prysznicem, który każe tym wszystkim ugrupowaniom zdawać sobie sprawę, że jak się pokłócą, to PiS wróci do władzy - tłumaczył były prezydent.

"PiS jest ciągle silny"

Uważam, że to jest bardzo dobry wynik dla koalicji, ponieważ ona musi wiedzieć, że PiS jest ciągle silny, że trzeba się będzie z nim liczyć jeszcze przez długie lata i dlatego koalicja musi ze sobą rozmawiać, współpracować a nie kłócić się - dodał. Wiadomość o tym, że PiS jest w straszliwym kryzysie jest absolutnie nieprawdziwa - podsumował.