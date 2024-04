"To, co dla mnie najistotniejsze w tych wyborach to, że w stosunku do ostatnich wyborów z 2023 roku PiS ma spadek o 2 proc., PO ma wzrost, a TD stabilizację. W liczbach bezwzględnych oznacza to, że PiS nie utrzyma tej ilości radnych sejmikowych, których miał po wyborach w 2018 roku, czyli z 254 będzie ich mniej. Ilu? Przekonamy się po ostatecznych wynikach" - powiedział w rozmowie z Dziennik.pl senator KO - Krzysztof Kwiatkowski.