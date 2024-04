Według pierwszych wyników exit poll przeprowadzonych przez pracownię Ipsos, Rafał Trzaskowski, kandydat Platformy Obywatelskiej, zdobył 59,8 proc. głosów w I turze wyborów samorządowych 2024 na prezydenta miasta Warszawy.

Tym samym, Trzaskowski wygrał wybory już w pierwszej turze, nie dając szansy na drugą turę swojemu najbliższemu rywalowi, kandydatowi PiS, Tobiaszowi Bocheńskiemu, który uzyskał wynik 18,5 proc..

Kłótnia w studiu wyborczym

Podczas wieczoru wyborczego portalu RadioZET.pl, wyniki wyborów skomentował Jacek Ozdoba z Suwerennej Polski. Ozdoba stwierdził, że każdy kandydat startujący z ramienia Platformy Obywatelskiej miałby duże szanse na zwycięstwo w Warszawie.

Na pytanie, dlaczego Tobiasz Bocheński nie zdobył 20 proc. głosów i nie doszło do drugiej tury wyborów, Ozdoba odpowiedział: Krzesło, gdyby miało logo Platformy, to by miało dobry wynik.

Katarzyna Maria Piekarska z Koalicji Obywatelskiej przerwała Ozdobie, zauważając, że jego słowa wydają się wynikać z rozczarowania wynikami wyborów. Boli to pana - dodał.

"To nie jest dobry wynik"

Polityk odpowiedział, że "boleć to może panią kandydatkę Biejat". Proszę mi nie przerywać. Kończąc temat kandydata Bocheńskiego, to nie jest dobry wynik. Sądzę, że ten wynik mógłby być lepszy i to trzeba skorygować - stwierdził.