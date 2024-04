Trzaskowski wygrywa w pierwszej turze

Rafał Trzaskowski wygrał w pierwszej turze wyborów na prezydenta Warszawy z wynikiem 59,8 proc. – wynika z sondażu exit poll Ipsos dla Polsatu, TVN i TVP. Wynik wyborów skomentował wiceszef Platformy Obywatelskiej (PO), Tomasz Siemoniak. To był bardzo ważny dzień dla Rafała Trzaskowskiego i dla nas wszystkich, którzy chcą, żeby kandydował na prezydenta w przyszłym roku. Fenomenalne zwycięstwo i bardzo mocny mandat w Warszawie to pierwszy krok do prezydentury RP. I to się właśnie stało – powiedział w programie "Gość Radia ZET".

Siemoniak podkreślił, że Trzaskowski "to jest ktoś, kto idzie po prezydenturę Polski". Dopytywany o Donalda Tuska, były minister obrony narodowej zaznaczył, że premierowanie to "full time job".

Wynik Koalicji Obywatelskiej

Koalicja Obywatelska wygrała wybory do sejmików w 10 województwach: pomorskim (47 proc.), zachodniopomorskim (39,3 proc.), kujawsko-pomorskim (38,5 proc.), opolskim (37,6 proc.), warmińsko-mazurskim (36,8 proc.), dolnośląskim (36,2 proc.), lubuskim (36,1 proc.), śląskim (33,9 proc.), mazowieckim (33 proc.) oraz wielkopolskim (32,7 proc.).

Musimy pamiętać: działamy jako koalicja 15. października i te wyniki się sumują i one dają duże prawdopodobieństwo rządzenia w większości sejmików – skomentował.

Jego zdaniem Prawo i Sprawiedliwość te wybory przegrało. Konflikty wewnątrz PiS, premier Sasin był ich aktywnych uczestnikiem, zgubiły PiS. I też taka będzie logika następnych dni – straci władzę w kilku sejmikach – zaznaczył.

Wiceszef PO odniósł się też do kwestii frekwencji. Młodzi ludzie w wielkich miastach, którzy poszli 15. października, wielu z nich nie poszło wczoraj do wyborów. Wtedy widzieli wielką walkę, emocje, przywództwo Donalda Tuska, a dziś albo uznali, że sprawa jest zamknięta, bo jest zdecydowany faworyt, albo uznali, że nie widzą swojego kandydata – stwierdził.

Siemoniak zapewnił, że liderzy koalicji spotkają się i wyciągną wnioski z wyników głosowania. Umówiliśmy się na 4 lata i nie powinno być żadnych pochopnych ruchów – dodał.