Arkadiusz Wiśniewski prezydent Opola od 2014 w rozmowie z Interią zdradza, co było kluczem do wygranych wyborów. "Rozmowa z mieszkańcami i dawanie im poczucia, że współuczestniczą w tym, co się w mieście dzieje, to najlepsza formuła rządów" - mówił.