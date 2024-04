Kobieta, będąca pod wpływem alkoholu, zaatakowała swojego partnera kością wyjętą z zupy.

Awantura domowa

Mężczyzna odniósł ranę głowy, która wymagała interwencji medycznej i zaopatrzenia w szpitalu. Pomimo powagi sytuacji, kobieta nie wykazywała skruchy. Wręcz przeciwnie, była agresywna i wyzywała partnera, nawet w obecności interweniujących policjantów.

44-latka sama zawiadomiła służby o zdarzeniu. Po przybyciu na miejsce, funkcjonariusze zastali zakrwawionego, ale przytomnego mężczyznę oraz jego partnerkę. Oboje byli pod wpływem alkoholu. Kobieta wytłumaczyła, że pokłóciła sie z partnerem o wynik niedzielnych wyborów samorządowych.

Recydywa

Za swoje czyny kobieta została zatrzymana i trafiła do policyjnej celi. Teraz grozi jej odpowiedzialność w warunkach recydywy, ponieważ wcześniej była już karana za znęcanie się nad partnerem i ma wyrok w zawieszeniu, co oznacza możliwość kary do 7,5 roku pozbawienia wolności.