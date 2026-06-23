W miejscowości Mierzawa w województwie świętokrzyskim doszło do wstrząsającego zabójstwa. 49-letni Dariusz R. zamordował swojego teścia, gdy ten próbował stanąć w obronie córki. Mężczyzna usłyszał już zarzuty i grozi mu kara dożywotniego więzienia.

Tragedia w Mierzawie. Przebieg zdarzenia

Radio Eska ustaliło, że do tragedii doszło w dniu, w którym żona napastnika, uciekając przed awanturą domową, szukała schronienia w domu swoich rodziców. Dariusz R. podążył za nią. Gdy zastał zamknięte drzwi, wybił okno i siłą wtargnął do środka.

Wewnątrz doszło do ataku. Dariusz R. rzucił się na teścia, który stanął w obronie córki, zadając mu kilka ciosów nożem. Następnie napastnik zaatakował również teściową. W tym czasie żonie sprawcy udało się wybiec z domu i ukryć w pobliskich zaroślach. Nie mogąc odnaleźć kobiety, napastnik uciekł z miejsca zdarzenia na hulajnodze.

Działania policji i profil sprawcy

Po cztero dniach poszukiwań, dzięki czujności sąsiadów, którzy zauważyli go w okolicy, 49-latek został otoczony i zatrzymany przez policję. Mężczyzna był wycieńczony, nie stawiał oporu i od razu przyznał się do winy.

Z ustaleń portalu wynika, że Dariusz R. był osobą skrytą, która w ostatnim czasie leczyła się psychiatrycznie i przyjmowała leki psychotropowe. Mężczyzna wykazywał tendencję do obwiniania innych za swoje niepowodzenia. Mimo że żona wielokrotnie opuszczała dom po awanturach, w rodzinie nigdy nie wdrożono procedury Niebieskiej Karty.

Obecnie Dariusz R. odpowie za zabójstwo teścia oraz usiłowanie zabójstwa teściowej.