Kolejne zatrzymania w aferze RARS. Śledczy badają wątek fundacji

Kolejne zatrzymania w aferze RARS
Do zatrzymań doszło na polecenie prokuratora śląskiego wydziału zamiejscowego Prokuratury Krajowej.
Istnieje uzasadnione podejrzenie, że darowizny pozyskiwane przez fundację od Spółek Skarbu Państwa - zamiast na działalność charytatywną - były przeznaczane na działalność polityczną - napisał na portalu X Dobrzyński.
33 zarzuty karne
Wielowątkowe śledztwo dotyczy między innymi przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w latach 2021-2023 przez pracowników Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych podczas organizowania i procedowania zakupów towarów dla agencji oraz działania na szkodę interesu publicznego.
Dobrzyński przekazał, że do tej pory 14 podejrzanym przedstawiono 33 zarzuty karne.
Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo.
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