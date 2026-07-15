Kolejne zatrzymania w aferze RARS. Śledczy badają wątek fundacji

Kolejne zatrzymania w aferze RARS

Do zatrzymań doszło na polecenie prokuratora śląskiego wydziału zamiejscowego Prokuratury Krajowej.

Istnieje uzasadnione podejrzenie, że darowizny pozyskiwane przez fundację od Spółek Skarbu Państwa - zamiast na działalność charytatywną - były przeznaczane na działalność polityczną - napisał na portalu X Dobrzyński.

33 zarzuty karne

Wielowątkowe śledztwo dotyczy między innymi przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w latach 2021-2023 przez pracowników Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych podczas organizowania i procedowania zakupów towarów dla agencji oraz działania na szkodę interesu publicznego.

Dobrzyński przekazał, że do tej pory 14 podejrzanym przedstawiono 33 zarzuty karne.