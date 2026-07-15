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Kolejne zatrzymania w aferze RARS. Śledczy badają wątek fundacji

oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 12:16
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Centralne Biuro Antykorupcyjne - CBA
Kolejne zatrzymania w aferze RARS. Śledczy badają wątek fundacji/Shutterstock
"W środę rano agenci CBA zatrzymali 36-letniego Pawła P., byłego pracownika Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, oraz dwoje byłych prezesów fundacji BGK: 52-letnią Renatę K. i 42-letniego Włodzimierza D." - poinformował rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.

Kolejne zatrzymania w aferze RARS

Do zatrzymań doszło na polecenie prokuratora śląskiego wydziału zamiejscowego Prokuratury Krajowej.

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Istnieje uzasadnione podejrzenie, że darowizny pozyskiwane przez fundację od Spółek Skarbu Państwa - zamiast na działalność charytatywną - były przeznaczane na działalność polityczną - napisał na portalu X Dobrzyński.

33 zarzuty karne

Wielowątkowe śledztwo dotyczy między innymi przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w latach 2021-2023 przez pracowników Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych podczas organizowania i procedowania zakupów towarów dla agencji oraz działania na szkodę interesu publicznego.

Dobrzyński przekazał, że do tej pory 14 podejrzanym przedstawiono 33 zarzuty karne.

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Źródło PAP
Tematy: CBARARS
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oprac. Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

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