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Afera RARS. Brytyjski sąd podjął decyzję ws. ekstradycji Kuczmierowskiego

oprac. Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
dzisiaj, 15:39
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Michał Kuczmierowski
Michał Kuczmierowski/PAP Archiwalny
Sąd w Londynie odroczył rozprawę dotyczącą ekstradycji Michała Kuczmierowskiego, byłego szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Brytyjski wymiar sprawiedliwości wyznaczył nowy termin posiedzenia na 24 września 2026 roku. Były urzędnik, któremu polska prokuratura stawia poważne zarzuty, pozostaje na wolności pod nadzorem.

Brytyjski sąd zdecydował w piątek, 19 czerwca 2026 roku, o przesunięciu rozprawy ekstradycyjnej Michała Kuczmierowskiego. Sędzia zaplanował wrześniowe posiedzenie na cztery dni.

Michał Kuczmierowski przebywa w Londynie od września 2024 roku. Brytyjskie służby zatrzymały go wtedy na wniosek polskich władz, korzystając z pobrexitowej umowy między Wielką Brytanią a Unią Europejską.

Warunki pobytu na wolności

Były szef RARS nie przebywa obecnie w areszcie. W lutym 2025 roku sąd w Londynie pozwolił mu opuścić zakład karny w Wandsworth, po wpłaceniu poręczenia majątkowego. Sąd nałożył na niego jednak rygorystyczne warunki, takie jak obowiązek regularnego meldowania się na komisariacie policji.

W piątek przedstawiciel sądu magistrackiego gminy Westminster poinformował o modyfikacji zasad dozoru. Sąd pozwolił Kuczmierowskiemu na wyjazdy do Newcastle. Urzędnicy nie podali powodów tej decyzji.

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Polskie zarzuty i fiasko listu żelaznego

Polska prokuratura wydała postanowienie o przedstawieniu zarzutów Michałowi Kuczmierowskiemu już w sierpniu 2024 roku. Śledczy oskarżają go o:

  • udział w zorganizowanej grupie przestępczej,
  • niedopełnienie obowiązków,
  • przekroczenie uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

Obrona Kuczmierowskiego starała się zapewnić mu bezpieczny powrót do kraju poprzez uzyskanie listu żelaznego. Sąd Okręgowy w Warszawie trzykrotnie odrzucił ten wniosek, popierając sprzeciw prokuratury. List żelazny pozwoliłby Kuczmierowskiemu uniknąć aresztu po powrocie do Polski, aż do momentu prawomocnego zakończenia procesu.

Co bada prokuratura w sprawie RARS?

Śledztwo dotyczące Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych koncentruje się na nieprawidłowościach w procedurach zakupowych. Według ustaleń śledczych, agencja nadużywała specjalnych regulacji, aby omijać procedury zamówień publicznych. Prokuratorzy analizują m.in.:

  • preferencyjne traktowanie wybranych kontrahentów,
  • akceptowanie znacząco zawyżonych cen towarów (m.in. agregatów i maseczek ochronnych podczas pandemii COVID-19),
  • zawieranie transakcji mimo negatywnych opinii Centralnego Biura Antykorupcyjnego.
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Źródło PAP
Tematy: aferaekstradycjaRARSMichał Kuczmierowski
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oprac. Olga Skórko

Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.

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