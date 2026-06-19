Afera RARS. Brytyjski sąd podjął decyzję ws. ekstradycji Kuczmierowskiego

Brytyjski sąd zdecydował w piątek, 19 czerwca 2026 roku, o przesunięciu rozprawy ekstradycyjnej Michała Kuczmierowskiego. Sędzia zaplanował wrześniowe posiedzenie na cztery dni.

Michał Kuczmierowski przebywa w Londynie od września 2024 roku. Brytyjskie służby zatrzymały go wtedy na wniosek polskich władz, korzystając z pobrexitowej umowy między Wielką Brytanią a Unią Europejską.

Warunki pobytu na wolności

Były szef RARS nie przebywa obecnie w areszcie. W lutym 2025 roku sąd w Londynie pozwolił mu opuścić zakład karny w Wandsworth, po wpłaceniu poręczenia majątkowego. Sąd nałożył na niego jednak rygorystyczne warunki, takie jak obowiązek regularnego meldowania się na komisariacie policji.

W piątek przedstawiciel sądu magistrackiego gminy Westminster poinformował o modyfikacji zasad dozoru. Sąd pozwolił Kuczmierowskiemu na wyjazdy do Newcastle. Urzędnicy nie podali powodów tej decyzji.

Polskie zarzuty i fiasko listu żelaznego

Polska prokuratura wydała postanowienie o przedstawieniu zarzutów Michałowi Kuczmierowskiemu już w sierpniu 2024 roku. Śledczy oskarżają go o:

udział w zorganizowanej grupie przestępczej,

niedopełnienie obowiązków,

przekroczenie uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

Obrona Kuczmierowskiego starała się zapewnić mu bezpieczny powrót do kraju poprzez uzyskanie listu żelaznego. Sąd Okręgowy w Warszawie trzykrotnie odrzucił ten wniosek, popierając sprzeciw prokuratury. List żelazny pozwoliłby Kuczmierowskiemu uniknąć aresztu po powrocie do Polski, aż do momentu prawomocnego zakończenia procesu.

Co bada prokuratura w sprawie RARS?

Śledztwo dotyczące Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych koncentruje się na nieprawidłowościach w procedurach zakupowych. Według ustaleń śledczych, agencja nadużywała specjalnych regulacji, aby omijać procedury zamówień publicznych. Prokuratorzy analizują m.in.: