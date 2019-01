Jeszcze trzy lata temu na stronie kancelarii premiera wisiało średnio 100 ofert zatrudnienia. Dziś jest ich pół tysiąca. To efekt bardzo do-brej sytuacji na rynku pracy – fachowcy odchodzą z administracji do prywatnych firm, które oferują im znacznie lepsze wynagrodzenia.

– Nie mówi się o tym głośno, ale w wielu urzędach nie funkcjonują już niektóre wydziały, bo ludzie się pozwalniali. Przy naborze obniża się wymagania, ale i to nie pomaga – opowiada Robert Barabasz, szef NSZZ „Solidarność” w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim. Jego zdaniem dzisiaj nikt nie jest zainteresowany pracą za 2 tys. zł miesięcznie.

Szczególnie że już od dawna nie wiąże się ona z żadnym prestiżem. – Nie ma perspektyw na zmiany na lepsze, więc ludzie odchodzą. Dziwię się rządowi, że tak nas traktuje. Przecież jesteśmy jego pretorianami – komentuje Barabasz.

Urzędnicy zapowiadają, że w tym roku pójdą w ślady policji i nauczycieli – zaczną masowo korzystać ze zwolnień chorobowych. Zanim jednak to nastąpi, spróbują zawalczyć o podwyżki łagodniej. Już za tydzień część pracowników Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego założy żółte kamizelki z napisem "Godna praca, dość jałmużny". I w nich będą wykonywać służbowe obowiązki. Niewykluczone, że dołączą do nich pracownicy urzędów z innych regionów. – W ten sposób chcemy zwrócić uwagę na to, jak mało zarabiamy. Jeśli to nie przyniesie skutków, rozważymy inne formy protestu – zapowiada Elżbieta Kurzępa, szefowa NSZZ „Solidarność” w lubelskim urzędzie.

Rząd z obawy przed krytyką nie chce podwyższać wynagrodzeń urzędnikom. Z jednym wyjątkiem – informatyków. Bo w obecnych czasach coraz częściej to oni są odpowiedzialni za wdrażanie w życie strategicznych rozwiązań (a przy okazji nierzadko także obietnic wyborczych).

W maju ubiegłego roku o połowę wzrosły pensje osób na kierowniczych stanowiskach informatycznych w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Podobne plany są wobec Centrum Informatyki Resortu Finansów.

CZYTAJ WIĘCEJ W ŚRODOWYM WYDANIU DGP >>>